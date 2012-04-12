Матч завершен
Расинг
Сантандер
0:3
Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Нсуе 1
Кастро 47
Альфаро 53
Примера, 33 тур

Примера,

33 тур

Испания
12 апр. 2012, 22:00 МСК
12.04.2012, 22:00 МСК
четверг
Составы
Расинг
мин
0
Бедиа
Эдуардо Бедиа
66
0
Сотрес
Даниэль Сотрес
90
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
90
0
Барба
Осмар Барба
54
0
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
90
0
Торрехон
Марк Торрехон
90
0
Арана
Мануэль Арана
90
0
Гульон
Маркос Гульон
46
0
Луке
Хулиан Луке
90
0
Стуани
Кристиан Стуани
90
0
Риверо
Энрике Риверо
90
Запасные
0
Сантьяго
Оскар Сантьяго
0
Гонсалес
Альваро Гонсалес
0
Колса
Гонсало Колса
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
0
Самперио
Хаиро Самперио
0
Бабакар
Хума Бабакар
0
Мунитис
Педро Мунитис
Мальорка
мин
0
Ават
Дуду Ават
90
0
Касерес
Пабло Касерес
90
0
Рамис
Иван Рамис
90
0
Сендрос
Пабло Сендрос
90
0
Нуньеш
Хосе Карлос Нуньеш
64
0
Кастро
Гонсало Кастро
47'
47'
90
0
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
67
0
Пина
Томас Пина
74
0
Альфаро
Алехандро Альфаро
53'
53'
90
0
Касадесус
Виктор Касадесус
90
0
Нсуе
Эмилио Нсуе
1'
1'
90
Запасные
0
Калатайуд
Хуан Калатайуд
0
Креспи
Марти Креспи
0
Бигас
Педро Бигас
0
Техера
Серхио Техера
0
Перейра
Мишель Перейра
0
Огунжими
Марвин Огунжими
0
Хемед
Томер Хемед