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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Вебо 18
1:0
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Примера, 9 тур
Примера,
9 тур
Испания
1 нояб. 2009, 19:00 МСК
1.11.2009, 19:00 МСК
воскресенье
Айса Гамес
Айса Гамес
Главный Судья
Составы
Мальорка
мин
0
Ават
Дуду Ават
90
0
Айосе
Айосе
90
0
Нуньеш
Хосе Карлос Нуньеш
90
0
Гонсалес
Рубен Гонсалес
90
0
Матьони
Фелипе Матьони
90
0
Валеро
Борха Валеро
87
0
Кастро
Гонсало Кастро
90
0
Суарес
Марио Суарес
90
0
Альварес
Хулио Альварес
90
0
Вебо
Пьер Вебо
18'
18'
71
0
Касадесус
Виктор Касадесус
78
Запасные
0
Перес
Наужет Перес
0
Варела
Фернандо Варела
0
Корралес
Энрике Корралес
0
Марти
Хосе Луис Марти
0
Туни
Туни
0
Пеццолано
Пауло Пеццолано
0
Кейта
Алхассане Кейта
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
58
0
Торрехон
Марк Торрехон
90
0
Энрике
Энрике
90
0
Креспо
Хосе Анхель Креспо
90
0
Серрано
Оскар Серрано
90
0
Колса
Гонсало Колса
90
0
Ласен
Мехди Ласен
90
0
Луис Гарсия
Луис Гарсия
90
0
Мунитис
Педро Мунитис
58
0
Тчите
Мохамед Тчите
78
Запасные
0
Колторти
Фабио Колторти
0
Пинильос
Пабло Пинильос
0
Диоп
Папакоули Диоп
0
Арана
Мануэль Арана
0
Хиско
Хиско
0
Геихо
Алекс Геихо