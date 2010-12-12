Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
0:1
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Серрано 90
Примера, 15 тур
Примера,
15 тур
Испания
12 дек. 2010, 19:00 МСК
12.12.2010, 19:00 МСК
воскресенье
Эдуардо Итурральде Гонсалес
Эдуардо Итурральде Гонсалес
Главный Судья
Составы
Мальорка
мин
0
Ават
Дуду Ават
90
0
Корралес
Энрике Корралес
90
0
Рамис
Иван Рамис
90
0
Нуньеш
Хосе Карлос Нуньеш
90
0
Сендрос
Пабло Сендрос
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
66
0
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
62
0
Марти
Хосе Луис Марти
90
0
Перейра
Мишель Перейра
90
0
Виктор
Жоао Виктор
90
0
Вебо
Пьер Вебо
90
Запасные
0
Люкс
Герман Люкс
0
Креспи
Марти Креспи
0
Ратиньо
Ратиньо
0
Туни
Туни
0
Кавенаги
Фернандо Кавенаги
0
Касадесус
Виктор Касадесус
0
Нсуе
Эмилио Нсуе
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
90
0
Торрехон
Марк Торрехон
90
0
Энрике
Энрике
90
0
Пинильос
Пабло Пинильос
90
0
Колса
Гонсало Колса
90
0
Ласен
Мехди Ласен
90
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
78
0
Мунитис
Педро Мунитис
90
0
Кеннеди
Кеннеди
89
0
Розенберг
Маркус Розенберг
83
Запасные
0
Сисма
Доминго Сисма
0
Перес
Франсис Перес
0
Серрано
Оскар Серрано
90'
0
Бедиа
Эдуардо Бедиа
0
Боладо
Иван Боладо
0
Ариэль
Ариэль