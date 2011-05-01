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Матч-центр
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Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Расинг
Сантандер
Розенберг 13
Кеннеди 43
2:0
Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Примера, 34 тур
Примера,
34 тур
Испания
1 мая 2011, 18:00 МСК
1.05.2011, 18:00 МСК
воскресенье
Карлос Дельгадо Феррейро
Карлос Дельгадо Феррейро
Главный Судья
Составы
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Сисма
Доминго Сисма
90
0
Энрике
Энрике
90
0
Пинильос
Пабло Пинильос
90
0
Колса
Гонсало Колса
90
0
Ласен
Мехди Ласен
90
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
82
0
Мунитис
Педро Мунитис
78
0
Кеннеди
Кеннеди
43'
43'
68
0
Розенберг
Маркус Розенберг
13'
13'
90
0
Дос Сантос
Джовани Дос Сантос
90
Запасные
0
Фернандес
Марио Фернандес
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
0
Барба
Осмар Барба
0
Диоп
Папакоули Диоп
0
Арана
Мануэль Арана
0
Луке
Хулиан Луке
0
Ариэль
Ариэль
Мальорка
мин
0
Иенага
Акихиро Иенага
46
0
Ават
Дуду Ават
46
0
Айосе
Айосе
90
0
Рамис
Иван Рамис
90
0
Нуньеш
Хосе Карлос Нуньеш
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
61
0
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
90
0
Марти
Хосе Луис Марти
90
0
Виктор
Жоао Виктор
90
0
Вебо
Пьер Вебо
90
0
Нсуе
Эмилио Нсуе
90
Запасные
0
Люкс
Герман Люкс
0
Гонсалес
Рубен Гонсалес
0
Сендрос
Пабло Сендрос
0
Кевин
Кевин
0
Касадесус
Виктор Касадесус
0
Перейра
Мишель Перейра