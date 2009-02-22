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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Хурадо 89
1:0
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Примера, 24 тур
Примера,
24 тур
Испания
22 февр. 2009, 19:00 МСК
22.02.2009, 19:00 МСК
воскресенье
Карлос Веласко Карбальо
Карлос Веласко Карбальо
Главный Судья
Составы
Мальорка
мин
0
Ават
Дуду Ават
90
0
Корралес
Энрике Корралес
90
0
Наварро
Давид Наварро
90
0
Нуньеш
Хосе Карлос Нуньеш
90
0
Аранго
Хуан Аранго
90
0
Сантана
Клебер Сантана
90
0
Суарес
Марио Суарес
83
0
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
89'
89'
90
0
Варела
Фернандо Варела
90
0
Адурис
Ариц Адурис
90
Запасные
0
Люкс
Герман Люкс
0
Айосе
Айосе
0
Хосеми
Хосеми
0
Кастро
Гонсало Кастро
0
Марти
Хосе Луис Марти
0
Вебо
Пьер Вебо
0
Кейта
Алхассане Кейта
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Гарай
Эсекьель Гарай
90
0
Маркано
Иван Маркано
46
0
Валера
Хуан Валера
72
0
Серрано
Оскар Серрано
90
0
Колса
Гонсало Колса
90
0
Ласен
Мехди Ласен
90
0
Мунитис
Педро Мунитис
90
0
Жигич
Никола Жигич
90
0
Тчите
Мохамед Тчите
90
Запасные
0
Колторти
Фабио Колторти
0
Ориоль
Ориоль
0
Пинильос
Пабло Пинильос
0
Моратон
Хосе Моратон
0
Люксен
Петер Люксен
0
Перейра
Хонатан Перейра