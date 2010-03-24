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Матч-центр
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Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Расинг
Сантандер
0:0
Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Примера, 28 тур
Примера,
28 тур
Испания
24 марта 2010, 22:00 МСК
24.03.2010, 22:00 МСК
среда
Сесар Муньес Фернандес
Сесар Муньес Фернандес
Главный Судья
Составы
Расинг
мин
0
Колторти
Фабио Колторти
90
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
90
0
Ориоль
Ориоль
90
0
Энрике
Энрике
90
0
Пинильос
Пабло Пинильос
90
0
Морал
Тони Морал
70
0
Колса
Гонсало Колса
90
0
Диоп
Папакоули Диоп
90
0
Каналес
Серхио Каналес
90
0
Мунитис
Педро Мунитис
77
0
Тчите
Мохамед Тчите
65
Запасные
0
Фернандес
Марио Фернандес
0
Моратон
Хосе Моратон
0
Серрано
Оскар Серрано
0
Ласен
Мехди Ласен
0
Арана
Мануэль Арана
0
Боладо
Иван Боладо
Мальорка
мин
0
Ават
Дуду Ават
90
0
Айосе
Айосе
90
0
Рамис
Иван Рамис
90
0
Нуньеш
Хосе Карлос Нуньеш
90
0
Хосеми
Хосеми
90
0
Валеро
Борха Валеро
80
0
Кастро
Гонсало Кастро
69
0
Марти
Хосе Луис Марти
90
0
Варела
Фернандо Варела
90
0
Вебо
Пьер Вебо
73
0
Касадесус
Виктор Касадесус
90
Запасные
0
Люкс
Герман Люкс
0
Корралес
Энрике Корралес
0
Матьони
Фелипе Матьони
0
Гонсалес
Рубен Гонсалес
0
Суарес
Марио Суарес
0
Шина
Бруно Шина
0
Адурис
Ариц Адурис