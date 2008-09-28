Матч завершен
Расинг
Сантандер
1:2
Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Примера, 5 тур

Примера,

5 тур

Испания
28 сент. 2008, 18:00 МСК
28.09.2008, 18:00 МСК
воскресенье
Составы