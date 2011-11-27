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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Касадесус 58
2:1
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Торрехон 45
Науэльпан 75
Примера, 14 тур
Примера,
14 тур
Испания
27 нояб. 2011, 20:00 МСК
27.11.2011, 20:00 МСК
воскресенье
Составы
Мальорка
мин
-
Торрехон
Марк Торрехон
45'
45'
90
0
Ават
Дуду Ават
90
0
Рамис
Иван Рамис
90
0
Чико
Чико
90
0
Бигас
Педро Бигас
90
0
Сендрос
Пабло Сендрос
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
20
0
Марти
Хосе Луис Марти
90
0
Пина
Томас Пина
76
0
Перейра
Мишель Перейра
90
0
Касадесус
Виктор Касадесус
58'
58'
90
0
Хемед
Томер Хемед
66
Запасные
0
Калатайуд
Хуан Калатайуд
0
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
0
Техера
Серхио Техера
0
Виктор
Жоао Виктор
0
Иенага
Акихиро Иенага
0
Нсуе
Эмилио Нсуе
0
Хименес
Альваро Хименес
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Сисма
Доминго Сисма
90
0
Торрехон
Марк Торрехон
90
0
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
90
0
Перес
Франсис Перес
46
0
Диоп
Папакоули Диоп
90
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
74
0
Мунитис
Педро Мунитис
90
0
Арана
Мануэль Арана
90
0
Луке
Хулиан Луке
90
0
Стуани
Кристиан Стуани
60
Запасные
0
Фернандес
Марио Фернандес
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
0
Барба
Осмар Барба
0
Пикон
Хосе Пикон
0
Колса
Гонсало Колса
0
Серрано
Оскар Серрано
0
Науэльпан
Ариэль Науэльпан
75'