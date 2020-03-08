Матч завершен
Парма
Парма
0:1
Матч завершен
СПАЛ
Феррара
Серия А, 26 тур

Серия А,

26 тур

Италия
8 марта 2020, 14:30 МСК
8.03.2020, 14:30 МСК
воскресенье
Составы
Парма
мин
34
Коломби
Симоне Коломби
86
22
Алвеш
Бруну Алвеш
86
2
Якопони
Симоне Якопони
86
36
Дармиан
Маттео Дармиан
86
28
Гальоло
Риккардо Гальоло
86
19
Куртич
Ясмин Куртич
86
15
Бругман
Гастон Бругман
86
27
Жервиньо
Жервиньо
86
11
Корнелиус
Андреас Корнелиус
86
44
Кулушевски
Деян Кулушевски
86
Запасные
92
Раду
Ионуц Раду
5
Реджини
Васко Реджини
3
Дермаку
Кастриот Дермаку
97
Пеццелла
Джузеппе Пеццелла
93
Спрокати
Маттиа Спрокати
26
Силигарди
Лука Силигарди
20
Капрари
Джанлука Капрари
7
Карамо
Янн Карамо
40
Edoardo Corvi
Edoardo Corvi
СПАЛ
мин
99
Бериша
Этрит Бериша
86
4
Сионек
Тиаго Сионек
86
41
Бонифази
Кевин Бонифази
86
23
Викари
Франческо Викари
86
13
Реца
Аркадиуш Реца
86
7
Миссироли
Симоне Миссироли
86
8
Валоти
Маттиа Валоти
86
93
Фарес
Мохаммед Фарес
86
6
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
86
11
Мургиа
Алессандро Мургиа
86
37
Петанья
Андреа Петанья
86
Запасные
25
Летица
Карло Летица
22
Тиам
Демба Тиам
27
Фелипе
Фелипе
40
Томович
Ненад Томович
77
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
26
Сала
Джакопо Сала
19
Кастро
Лукас Кастро
96
Тунев
Георгий Тунев
10
Флоккари
Сержио Флоккари
32
Черри
Альберто Черри
87
Ervin Zukanović
Ervin Zukanović