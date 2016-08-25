Матч завершен
ПАОК
Салоники
Родригеш 5
Цавеллас 45
2:0
прошлый матч 3 : 0
Матч завершен
Динамо
Тбилиси
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
25 авг. 2016, 21:00 МСК
25.08.2016, 21:00 МСК
четверг
Составы
ПАОК
мин
71
Гликос
Панайотис Гликос
90
15
Креспо
Хосе Анхель Креспо
90
3
Лео Матос
Лео Матос
90
31
Цавеллас
Георгиос Цавеллас
45'
45'
90
28
Шахов
Евгений Шахов
90
87
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
90
24
Родригеш
Гарри Родригеш
5'
5'
90
14
Перейра
Факундо Перейра
90
Запасные
23
Бркич
Зелько Бркич
65
Кициу
Стелиос Кициу
8
Харисис
Харилаос Харисис
27
Мистакидис
Йоаннис Мистакидис
Динамо
мин
-
Двалишвили
Владимир Двалишвили
90
-
Парунашвили
Лаша Парунашвили
90