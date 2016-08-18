Матч завершен
Динамо
Тбилиси
0:3
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
ПАОК
Салоники
Лео Матос 20
Перейра 83
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
18 авг. 2016, 19:00 МСК
18.08.2016, 19:00 МСК
четверг
Составы
Динамо
мин
-
Бехрами
Валон Бехрами
90
-
Парунашвили
Лаша Парунашвили
90
ПАОК
мин
71
Гликос
Панайотис Гликос
90
15
Креспо
Хосе Анхель Креспо
90
3
Лео Матос
Лео Матос
20'
20'
90
31
Цавеллас
Георгиос Цавеллас
90
28
Шахов
Евгений Шахов
90
24
Родригеш
Гарри Родригеш
90
8
Харисис
Харилаос Харисис
90
33
Атанасиадис
Стефанос Атанасиадис
90
Запасные
23
Бркич
Зелько Бркич
70
Кициу
Стелиос Кициу
81
Перейра
Факундо Перейра
83'
27
Мистакидис
Йоаннис Мистакидис