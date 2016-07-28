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Панатинаикос VS АИК
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Панатинаикос - АИК: 28 июля 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Панатинаикос
Афины
Моледо 79
1:0
Первый матч 2:0
Панатинаикос - АИК: 28 июля 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
АИК
Стокгольм
Лига Европы, 3 раунд
Лига Европы,
3 раунд
28 июля 2016, 21:00 МСК
28.07.2016, 21:00 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Панатинаикос
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
15
Стил
Люк Стил
90
-
Моледо
Родриго Моледо
79'
79'
90
4
Кутрумпис
Георгиос Кутрумпис
90
23
Хульт
Никлас Хульт
90
22
Вакасо
Мубарак Вакасо
90
10
Зека
Зека
90
9
Берг
Маркус Берг
90
8
Ибарбо
Сегундо Ибарбо
90
Запасные
1
Коцолис
Стефанос Коцолис
-
28
Клонаридис
Виктор Клонаридис
-
АИК
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
-
Хаукссон
Хаукур Хейдар Хаукссон
90
35
Карльгрен
Патрик Карльгрен
90
События
Матч окончен 1:0
Желтая карточка
Маартен Стекеленбург
85'
ГОЛ! 1:0
Родриго Моледо
79'
Желтая карточка
Мубарак Вакасо
59'
Желтая карточка
Маартен Стекеленбург
28'
25'
Желтая карточка
Хаукур Хейдар Хаукссон
Прошлые матчи
04.08.2016
04 авг. 2016
чт
20:00
АИК
0 : 2
Панатинаикос
04.08.2016
04 авг. 2016
чт
20:00
АИК
0
Панатинаикос
2
28.07.2016
28 июля 2016
чт
21:00
Панатинаикос
1 : 0
АИК
28.07.2016
28 июля 2016
чт
21:00
Панатинаикос
1
АИК
0
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