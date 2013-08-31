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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
0:1
Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Фогт 84
Бундеслига, 4 тур
Бундеслига,
4 тур
Германия
31 авг. 2013, 16:30 МСК
31.08.2013, 16:30 МСК
суббота
Михаэль Вайнер
Михаэль Вайнер
Главный Судья
Составы
Нюрнберг
мин
0
Шефер
Рафаэль Шефер
90
0
Пинола
Хавьер Пинола
90
0
Погатец
Эмануэль Погатец
90
0
Нильссон
Пер Нильссон
90
0
Штарк
Никлас Штарк
90
0
Балич
Ханно Балич
90
0
Фойлнер
Маркус Фойлнер
90
0
Мак
Роберт Мак
85
0
Кийотаке
Хироши Кийотаке
80
0
Гинчек
Даниэль Гинчек
90
0
Дрмич
Йосип Дрмич
65
Запасные
0
Раковски
Патрик Раковски
0
Чендлер
Тимоти Чендлер
0
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
0
Дабанли
Беркай Дабанли
0
Эссвайн
Александр Эссвайн
0
Франтц
Майк Франтц
0
Пекхарт
Томаш Пекхарт
Аугсбург
мин
0
Мельдерс
Саша Мельдерс
90
0
Хитц
Марвин Хитц
90
0
Клаван
Рагнар Клаван
90
0
Кальсен-Бракер
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
90
0
Верхаг
Пол Верхаг
90
0
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
46
0
Байер
Даниэль Байер
90
0
Моравек
Ян Моравек
61
0
Хольцхаушер
Рафаэль Хольцхаушер
81
0
Алтынтоп
Халил Алтынтоп
90
0
Хан
Андре Хан
90
Запасные
0
Амзиф
Мохамед Амзиф
0
Райнхардт
Доминик Райнхардт
0
Де Йонг
Марсель Де Йонг
0
Филп
Ронни Филп
0
Фогт
Кевин Фогт
84'
0
Вернер
Тобиас Вернер
0
Фетщ
Матиас Фетщ