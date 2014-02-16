Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
0:1
Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Дрмич 65
Бундеслига, 21 тур

Бундеслига,

21 тур

Германия
16 февр. 2014, 17:30 МСК
16.02.2014, 17:30 МСК
воскресенье
Феликc Брих
Феликc Брих
Главный Судья
Составы
Аугсбург
мин
0
Маннингер
Александр Маннингер
90
0
Клаван
Рагнар Клаван
90
0
Кальсен-Бракер
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
90
0
Верхаг
Пол Верхаг
90
0
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
90
0
Фогт
Кевин Фогт
67
0
Байер
Даниэль Байер
90
0
Вернер
Тобиас Вернер
82
0
Алтынтоп
Халил Алтынтоп
90
0
Милик
Аркадиуш Милик
60
0
Хан
Андре Хан
90
Запасные
0
Амзиф
Мохамед Амзиф
0
Де Йонг
Марсель Де Йонг
0
Хонь Юнь-Хо
Хонь Юнь-Хо
0
Моравек
Ян Моравек
0
Кор
Доминик Кор
0
Томми
Эрик Томми
0
Чжи Донь-Вон
Чжи Донь-Вон
Нюрнберг
мин
0
Шефер
Рафаэль Шефер
90
0
Анга
Мартин Анга
90
0
Пинола
Хавьер Пинола
90
0
Нильссон
Пер Нильссон
90
0
Глоушек
Адам Глоушек
90
0
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
90
0
Фойлнер
Маркус Фойлнер
90
0
Мак
Роберт Мак
55
0
Петрак
Ондрей Петрак
90
0
Кийотаке
Хироши Кийотаке
46
0
Дрмич
Йосип Дрмич
65'
65'
90
Запасные
0
Раковски
Патрик Раковски
0
Погатец
Эмануэль Погатец
0
Дабанли
Беркай Дабанли
0
Гебхарт
Тимо Гебхарт
0
Кампанья
Хосе Кампанья
0
Пекхарт
Томаш Пекхарт
0
Чолак
Антонио-Мирко Чолак