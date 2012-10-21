Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
0:0
Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Бундеслига, 8 тур

Бундеслига,

8 тур

Германия
21 окт. 2012, 16:30 МСК
21.10.2012, 16:30 МСК
воскресенье
Вольфганг Штарк
Вольфганг Штарк
Главный Судья
Составы
Нюрнберг
мин
0
Шефер
Рафаэль Шефер
46
0
Пинола
Хавьер Пинола
90
0
Нильссон
Пер Нильссон
90
0
Чендлер
Тимоти Чендлер
90
0
Клозе
Тимм Клозе
90
0
Балич
Ханно Балич
90
0
Симонс
Тимми Симонс
90
0
Франтц
Майк Франтц
77
0
Кийотаке
Хироши Кийотаке
63
0
Гебхарт
Тимо Гебхарт
90
0
Пекхарт
Томаш Пекхарт
90
Запасные
0
Раковски
Патрик Раковски
0
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
0
Корчовски
Ноа Корчовски
0
Фойлнер
Маркус Фойлнер
0
Эссвайн
Александр Эссвайн
0
Коэн
Альмог Коэн
0
Полтер
Себастьян Полтер
Аугсбург
мин
0
Амзиф
Мохамед Амзиф
90
0
Оэрль
Торстен Оэрль
86
0
Хайн
Штефан Хайн
58
0
Де Йонг
Марсель Де Йонг
90
0
Клаван
Рагнар Клаван
90
0
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
90
0
Верхаг
Пол Верхаг
90
0
Фогт
Кевин Фогт
90
0
Байер
Даниэль Байер
90
0
Вернер
Тобиас Вернер
90
0
Мусона
Ноуледж Мусона
90
Запасные
0
Йенцш
Симон Йенцш
0
Кальсен-Бракер
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
0
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
0
Оттль
Андреас Оттль
0
Петржела
Милан Петржела
0
Бансе
Аристид Бансе
0
Сио
Джованни Сио