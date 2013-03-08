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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Вернер 36
1:2
Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Кийотаке 21
Эссвайн 54
Бундеслига, 25 тур
Бундеслига,
25 тур
Германия
8 марта 2013, 22:30 МСК
8.03.2013, 22:30 МСК
пятница
Гюнтер Перль
Гюнтер Перль
Главный Судья
Составы
Аугсбург
мин
0
Мельдерс
Саша Мельдерс
90
0
Амзиф
Мохамед Амзиф
90
0
Клаван
Рагнар Клаван
90
0
Кальсен-Бракер
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
90
0
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
90
0
Оттль
Андреас Оттль
71
0
Фогт
Кевин Фогт
90
0
Ку Чжа-Чеол
Ку Чжа-Чеол
90
0
Вернер
Тобиас Вернер
36'
36'
63
0
Чжи Донь-Вон
Чжи Донь-Вон
82
0
Хан
Андре Хан
90
Запасные
0
Йенцш
Симон Йенцш
0
Райнхардт
Доминик Райнхардт
0
Де Йонг
Марсель Де Йонг
0
Паркхерст
Михаэль Паркхерст
0
Моравек
Ян Моравек
0
Оэрль
Торстен Оэрль
0
Бансе
Аристид Бансе
Нюрнберг
мин
0
Шефер
Рафаэль Шефер
90
0
Нильссон
Пер Нильссон
90
0
Чендлер
Тимоти Чендлер
90
0
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
46
0
Клозе
Тимм Клозе
90
0
Балич
Ханно Балич
75
0
Симонс
Тимми Симонс
90
0
Фойлнер
Маркус Фойлнер
90
0
Эссвайн
Александр Эссвайн
54'
54'
90
0
Кийотаке
Хироши Кийотаке
21'
21'
84
0
Пекхарт
Томаш Пекхарт
90
Запасные
0
Раковски
Патрик Раковски
0
Пинола
Хавьер Пинола
0
Дабанли
Беркай Дабанли
0
Франтц
Майк Франтц
0
Илдиз
Мухаммед Илдиз
0
Мак
Роберт Мак
0
Канадзаки
Му Канадзаки