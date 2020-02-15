Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Ирландия
Кения
США
Косово
Белоруссия
Канада
Спартак
Рома
Фиорентина
Марсель
Барселона
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Ним
Ним
Коне 80
1:0
Матч завершен
Анжер
Анжер
Лига 1, 25 тур
Лига 1,
25 тур
Франция
15 февр. 2020, 22:00 МСК
15.02.2020, 22:00 МСК
суббота
Составы
Ним
мин
30
Бернардони
Поль Бернардони
90
7
Филиппото
Ромен Филиппото
90
10
Ферхат
Зинедин Ферхат
90
5
Ландре
Лоик Ландре
90
4
Мартинес
Пабло Мартинес
90
26
Мигель
Флориан Мигель
90
15
Пакье
Гаэтан Пакье
90
6
Сарр
Сиди Сарр
90
22
Бенрау
Яссин Бенрау
90
12
Фомба
Ламин Фомба
90
25
Ру
Нолан Ру
90
Запасные
16
Диас
Люка Диас
23
Бриансон
Антони Бриансон
29
Алакуш
Софьян Алакуш
19
Буаде
Лука Буаде
20
Рипар
Рено Рипар
28
Коне
Мусса Коне
80'
Анжер
мин
16
Бутель
Людовик Бутель
90
8
Траоре
Исмаэль Траоре
90
24
Томас
Ромен Томас
90
29
Мансе
Винсент Мансе
90
18
Сантамария
Батист Сантамария
90
10
Фульини
Анжело Фульини
90
20
Тиуб
Сада Тиуб
90
27
Лаж
Матиас Лаж
90
21
Нинга
Касимир Нинга
90
19
Баокен
Стефан Баокен
90
Запасные
30
Петкович
Даниэль Петкович
25
Бамба
Абдулайе Бамба
26
Пелленар
Тео Пелленар
5
Мангани
Томас Мангани
23
Бобишон
Антонен Бобишон
7
Алиуи
Рашид Алиуи