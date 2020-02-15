Матч завершен
Ним
Ним
Коне 80
1:0
Матч завершен
Анжер
Анжер
Лига 1, 25 тур

Лига 1,

25 тур

Франция
15 февр. 2020, 22:00 МСК
15.02.2020, 22:00 МСК
суббота
Составы
Ним
мин
30
Бернардони
Поль Бернардони
90
7
Филиппото
Ромен Филиппото
90
10
Ферхат
Зинедин Ферхат
90
5
Ландре
Лоик Ландре
90
4
Мартинес
Пабло Мартинес
90
26
Мигель
Флориан Мигель
90
15
Пакье
Гаэтан Пакье
90
6
Сарр
Сиди Сарр
90
22
Бенрау
Яссин Бенрау
90
12
Фомба
Ламин Фомба
90
25
Ру
Нолан Ру
90
Запасные
16
Диас
Люка Диас
23
Бриансон
Антони Бриансон
29
Алакуш
Софьян Алакуш
19
Буаде
Лука Буаде
20
Рипар
Рено Рипар
28
Коне
Мусса Коне
80'
Анжер
мин
16
Бутель
Людовик Бутель
90
8
Траоре
Исмаэль Траоре
90
24
Томас
Ромен Томас
90
29
Мансе
Винсент Мансе
90
18
Сантамария
Батист Сантамария
90
10
Фульини
Анжело Фульини
90
20
Тиуб
Сада Тиуб
90
27
Лаж
Матиас Лаж
90
21
Нинга
Касимир Нинга
90
19
Баокен
Стефан Баокен
90
Запасные
30
Петкович
Даниэль Петкович
25
Бамба
Абдулайе Бамба
26
Пелленар
Тео Пелленар
5
Мангани
Томас Мангани
23
Бобишон
Антонен Бобишон
7
Алиуи
Рашид Алиуи