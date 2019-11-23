Матч завершен
Анжер
Анжер
Мангани 67
1:0
Матч завершен
Ним
Ним
Лига 1, 14 тур

Лига 1,

14 тур

Франция
23 нояб. 2019, 22:00 МСК
23.11.2019, 22:00 МСК
суббота
Составы
Анжер
мин
16
Бутель
Людовик Бутель
90
5
Мангани
Томас Мангани
67'
67'
90
25
Бамба
Абдулайе Бамба
90
8
Траоре
Исмаэль Траоре
90
7
Алиуи
Рашид Алиуи
90
24
Томас
Ромен Томас
90
21
Нинга
Касимир Нинга
90
18
Сантамария
Батист Сантамария
90
23
Бобишон
Антонен Бобишон
90
2
Айт Нури
Райан Айт Нури
90
27
Лаж
Матиас Лаж
90
Запасные
30
Петкович
Даниэль Петкович
4
Павлович
Матео Павлович
26
Пелленар
Тео Пелленар
6
Пажо
Венсан Пажо
15
Капелле
Пьеррик Капелле
20
Тиуб
Сада Тиуб
Ним
мин
30
Бернардони
Поль Бернардони
90
7
Филиппото
Ромен Филиппото
90
4
Мартинес
Пабло Мартинес
90
20
Рипар
Рено Рипар
90
23
Бриансон
Антони Бриансон
90
29
Алакуш
Софьян Алакуш
90
18
Валь
Тео Валь
90
15
Пакье
Гаэтан Пакье
90
10
Ферхат
Зинедин Ферхат
90
12
Фомба
Ламин Фомба
90
27
Данке
Кевен Данке
90
Запасные
5
Ландре
Лоик Ландре
3
Сент-Люс
Тео Сент-Люс
8
До
Люка До
6
Сарр
Сиди Сарр
17
Дулевич
Харис Дулевич
11
Стояновски
Влатко Стояновски