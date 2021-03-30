Черногория - Норвегия: 30 марта 2021 смотреть онлайн

Черногория
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Черногория - Норвегия: 30 марта 2021 смотреть онлайн

Норвегия
Отбор ЧМ. Европа, 3 тур

Отбор ЧМ. Европа,

3 тур
30 марта 2021, 21:45 МСК
30.03.2021, 21:45 МСК
вторник
Cтадион Под Горицом
Под Горицом
Подгорица
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Предварительный состав

Черногория
мин
-
Йоветич
Стеван Йоветич
15
Савич
Стефан Савич
23
Иванович
Игор Иванович
3
Косович
Небойса Косович
23
Марушич
Адам Марушич
18
Джурджевич
Урош Джурджевич
12
Миятович
Милан Миятович
6
Радунович
Ристо Радунович
19
Шчекич
Александар Шчекич
17
Хакшабанович
Сеад Хакшабанович
-
Вуячич
Игор Вуячич
Запасные
13
Драгоевич
Милош Драгоевич
-
2
Распопович
Момчило Распопович
-
22
Симич
Марко Симич
-
18
Бакич
Марко Бакич
-
16
Йовович
Владимир Йовович
-
2
Лагатор
Душан Лагатор
-
11
Бечирай
Фатош Бечирай
-
21
Болевич
Александар Болевич
-
21
Вукчевич
Марко Вукчевич
-
22
Исламович
Дино Исламович
-
Норвегия
мин
1
Ярстейн
Руне Ярстейн
-
Свенссон
Йонас Свенссон
8
Мидтсьё
Фредрик Мидтсьё
4
Страндберг
Стефан Страндберг
-
Сорлот
Александр Сорлот
11
Эльюнусси
Мохамед Эльюнусси
9
Эдегор
Мартин Эдегор
17
Мелинг
Биргер Мелинг
23
Холанд
Эрлинг Браут Холанд
-
Торстведт
Кристиан Торстведт
6
Лоде
Мариус Лоде
Запасные
22
Грютебуст
Стен Грютебуст
-
12
Хансен
Андре Хансен
-
17
Линнес
Мартин Линнес
-
16
Алеесами
Хайтам Алеесами
-
3
Айер
Кристоффер Айер
-
10
Фоссум
Ивер Фоссум
-
20
Торсби
Мортен Торсби
-
18
Берг
Патрик Берг
-
20
Хеуге
Йенс Хеуге
-
7
Кинг
Джошуа Кинг
-
14
Нгуэн
Токмак Нгуэн
-

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