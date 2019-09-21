Матч завершен
Метц
Метц
Диалло 68
1:2
Матч завершен
Амьен
Амьен
Гирасси 39
Дибасси 54
Лига 1, 6 тур

Лига 1,

6 тур

Франция
21 сент. 2019, 21:00 МСК
21.09.2019, 21:00 МСК
суббота
Составы
Метц
мин
16
Окиджа
Александр Окиджа
90
21
Бойе
Джон Бойе
90
13
Сунзу
Стоппила Сунзу
90
17
Делен
Тома Делен
90
18
Сентонс
Фабьен Сентонс
90
24
Коад
Рено Коад
61
11
Нгетт
Опа Нгетт
80
5
Ангбан
Викторьен Ангбан
90
19
Майга
Хабиб Майга
90
27
Булайя
Фарид Булайя
61
20
Диалло
Хабиб Диалло
68'
68'
90
Запасные
1
Делекруа
Поль Делекруа
4
Н'Дорам
Кевин Н'Дорам
6
Фофана
Мамаду Фофана
28
Кабит
Мануэль Кабит
25
Траоре
Адама Траоре
9
Эмброуз
Тьерри Эмброуз
7
Ньян
Ибраима Ньян
Амьен
мин
28
Диабате
Фуссейни Диабате
67
1
Гютне
Реджис Гютне
90
27
Шеджу
Орельен Шеджу
90
13
Жалле
Кристоф Жалле
26
14
Алеесами
Хайтам Алеесами
90
12
Дибасси
Бакайе Дибасси
54'
54'
90
17
Бли
Алексис Бли
90
5
Гнаоре
Эдди Гнаоре
90
10
Какута
Гаэль Какута
82
9
Гирасси
Серу Гирасси
39'
39'
90
11
Отеро
Хуан Отеро
90
Запасные
16
Дрейер
Маттью Дрейер
24
Бодмер
Матье Бодмер
25
Лефор
Жордан Лефор
8
Зунгу
Бонгани Зунгу
6
Монконду
Тома Монконду
19
Аколо
Чадрак Аколо
20
Мендоса
Стивен Мендоса