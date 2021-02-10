Матч завершен
Амьен
Амьен
Бли 51
1:2
Матч завершен
Метц
Метц
Исека 1
Кубок Франции, 1/32 финала

Кубок Франции,

1/32 финала

Франция
10 февр. 2021, 19:00 МСК
10.02.2021, 19:00 МСК
среда
События
Составы
Амьен
мин
-
Ваге
Молла Ваге
89
-
Бли
Алексис Бли
51'
51'
89
-
M. Lachuer
M. Lachuer
84
Метц
мин
-
Исека
Аарон Исека
1'
1'
89