Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
0:0
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Примера, 11 тур
Примера,
11 тур
Испания
14 нояб. 2010, 19:00 МСК
14.11.2010, 19:00 МСК
воскресенье
Фернандо Тейшейра Витьенес
Фернандо Тейшейра Витьенес
Главный Судья
Составы
Мальорка
мин
0
Ават
Дуду Ават
90
0
Айосе
Айосе
90
0
Рамис
Иван Рамис
90
0
Нуньеш
Хосе Карлос Нуньеш
90
0
Ратиньо
Ратиньо
90
0
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
90
0
Марти
Хосе Луис Марти
75
0
Перейра
Мишель Перейра
90
0
Виктор
Жоао Виктор
90
0
Вебо
Пьер Вебо
90
0
Нсуе
Эмилио Нсуе
61
Запасные
0
Люкс
Герман Люкс
0
Креспи
Марти Креспи
0
Гонсалес
Рубен Гонсалес
0
Кевин
Кевин
0
Кастро
Гонсало Кастро
0
Техера
Серхио Техера
0
Кавенаги
Фернандо Кавенаги
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Сеоане
Диего Сеоане
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Колотто
Диего Колотто
90
0
Айтами
Артилес Айтами
90
0
Пабло
Мануэль Пабло
90
0
Родригес
Хуан Родригес
90
0
Перес
Рубен Перес
90
0
Сауль
Сауль
63
0
Рики
Рики
71
0
Адриан
Адриан
90
Запасные
0
Ману
Ману
0
Лауре
Лауре
0
Лассад
Ноуиоуи Лассад
0
Рочела
Давид Рочела
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
0
Домингес
Хуан Домингес
0
Демарец
Ив Демарец