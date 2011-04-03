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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Хиско 55
Лассад 67
2:1
Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Вебо 27
Примера, 30 тур
Примера,
30 тур
Испания
3 апр. 2011, 18:00 МСК
3.04.2011, 18:00 МСК
воскресенье
Фернандо Тейшейра Витьенес
Фернандо Тейшейра Витьенес
Главный Судья
Составы
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Лауре
Лауре
90
0
Колотто
Диего Колотто
90
0
Пабло
Мануэль Пабло
90
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90
0
Родригес
Хуан Родригес
90
0
Перес
Рубен Перес
90
0
Альварес
Пабло Альварес
46
0
Хиско
Хиско
55'
55'
65
0
Лассад
Ноуиоуи Лассад
67'
67'
79
Запасные
0
Ману
Ману
0
Морель
Клаудио Морель
0
Айтами
Артилес Айтами
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
0
Томас
Антонио Томас
0
Рики
Рики
0
Адриан
Адриан
Мальорка
мин
0
Ават
Дуду Ават
90
0
Кевин
Кевин
90
0
Рамис
Иван Рамис
72
0
Нуньеш
Хосе Карлос Нуньеш
90
0
Сендрос
Пабло Сендрос
90
0
Марти
Хосе Луис Марти
90
0
Техера
Серхио Техера
66
0
Перейра
Мишель Перейра
77
0
Виктор
Жоао Виктор
90
0
Вебо
Пьер Вебо
27'
27'
90
0
Нсуе
Эмилио Нсуе
90
Запасные
0
Люкс
Герман Люкс
0
Айосе
Айосе
0
Креспи
Марти Креспи
0
Гонсалес
Рубен Гонсалес
0
Кастро
Гонсало Кастро
0
Пина
Томас Пина
0
Касадесус
Виктор Касадесус