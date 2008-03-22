Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1:0
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Примера, 29 тур

Примера,

29 тур

Испания
22 марта 2008, 22:00 МСК
22.03.2008, 22:00 МСК
суббота
Составы