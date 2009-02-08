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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Адурис 56
1:1
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Верду 77
Примера, 22 тур
Примера,
22 тур
Испания
8 февр. 2009, 19:00 МСК
8.02.2009, 19:00 МСК
воскресенье
Айса Гамес
Айса Гамес
Главный Судья
Составы
Мальорка
мин
0
Ават
Дуду Ават
90
0
Корралес
Энрике Корралес
90
0
Наварро
Давид Наварро
90
0
Нуньеш
Хосе Карлос Нуньеш
90
0
Аранго
Хуан Аранго
90
0
Суарес
Марио Суарес
68
0
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
90
0
Марти
Хосе Луис Марти
90
0
Варела
Фернандо Варела
81
0
Адурис
Ариц Адурис
56'
56'
86
Запасные
0
Люкс
Герман Люкс
0
Айосе
Айосе
0
Хосеми
Хосеми
0
Сантана
Клебер Сантана
0
Кастро
Гонсало Кастро
0
Трехо
Оскар Трехо
0
Вебо
Пьер Вебо
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Зе Каштру
Зе Каштру
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Писку
Писку
90
0
Лафита
Анхель Лафита
90
0
Де Гузман
Жулиан Де Гузман
61
0
Томас
Антонио Томас
90
0
Верду
Хоан Верду
77'
77'
90
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
72
0
Рики
Рики
90
Запасные
0
Мунуа
Густаво Мунуа
0
Лауре
Лауре
0
Лассад
Ноуиоуи Лассад
0
Серхио
Гонсалес Серхио
0
Родригес
Хуан Родригес
0
Кристиан
Идальго Кристиан
0
Миста
Миста