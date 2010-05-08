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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Рики 68
1:0
Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Примера, 37 тур
Примера,
37 тур
Испания
8 мая 2010, 22:00 МСК
8.05.2010, 22:00 МСК
суббота
Туриэнсо Альварес
Туриэнсо Альварес
Главный Судья
Составы
Депортиво
мин
0
Рочела
Давид Рочела
90
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Гарсия
Рауль Гарсия
66
0
Пабло
Мануэль Пабло
90
0
Серхио
Гонсалес Серхио
90
0
Родригес
Хуан Родригес
90
0
Жука
Жука
90
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
85
0
Рики
Рики
68'
68'
79
0
Адриан
Адриан
90
Запасные
0
Ману
Ману
0
Луис
Филипе Луис
0
Лауре
Лауре
0
Колотто
Диего Колотто
0
Миста
Миста
0
Перес
Иван Перес
0
Аньон
Давид Аньон
Мальорка
мин
0
Ават
Дуду Ават
90
0
Айосе
Айосе
90
0
Рамис
Иван Рамис
90
0
Гонсалес
Рубен Гонсалес
90
0
Матьони
Фелипе Матьони
71
0
Кастро
Гонсало Кастро
90
0
Суарес
Марио Суарес
90
0
Марти
Хосе Луис Марти
90
0
Альварес
Хулио Альварес
82
0
Вебо
Пьер Вебо
66
0
Адурис
Ариц Адурис
90
Запасные
0
Люкс
Герман Люкс
0
Варела
Фернандо Варела
0
Хосеми
Хосеми
0
Шина
Бруно Шина
0
Пеццолано
Пауло Пеццолано
0
Кейта
Алхассане Кейта
0
Касадесус
Виктор Касадесус