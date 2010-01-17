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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Суарес 47
Кастро 54
2:0
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Примера, 18 тур
Примера,
18 тур
Испания
17 янв. 2010, 19:00 МСК
17.01.2010, 19:00 МСК
воскресенье
Рафаэль Рамирес Домингес
Рафаэль Рамирес Домингес
Главный Судья
Составы
Мальорка
мин
0
Ават
Дуду Ават
90
0
Айосе
Айосе
90
0
Рамис
Иван Рамис
90
0
Нуньеш
Хосе Карлос Нуньеш
90
0
Матьони
Фелипе Матьони
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
54'
54'
90
0
Суарес
Марио Суарес
47'
47'
90
0
Марти
Хосе Луис Марти
79
0
Валеро
Борха Валеро
88
0
Альварес
Хулио Альварес
90
0
Адурис
Ариц Адурис
83
Запасные
0
Люкс
Герман Люкс
0
Варела
Фернандо Варела
0
Хосеми
Хосеми
0
Креспи
Марти Креспи
0
Гонсалес
Рубен Гонсалес
0
Шина
Бруно Шина
0
Пеццолано
Пауло Пеццолано
0
Кейта
Алхассане Кейта
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Колотто
Диего Колотто
90
0
Пабло
Мануэль Пабло
90
0
Родригес
Хуан Родригес
90
0
Томас
Антонио Томас
90
0
Жука
Жука
59
0
Альварес
Пабло Альварес
90
0
Лауре
Лауре
59
0
Адриан
Адриан
90
Запасные
0
Ману
Ману
0
Писку
Писку
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
0
Домингес
Хуан Домингес
0
Кастро
Рубен Кастро
0
Бодипо
Родольфо Бодипо
0
Перес
Иван Перес