Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
0:0
Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Примера, 3 тур

Примера,

3 тур

Испания
21 сент. 2008, 18:00 МСК
21.09.2008, 18:00 МСК
воскресенье
Составы