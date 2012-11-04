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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Гама 30
1:0
Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Примера, 10 тур
Примера,
10 тур
Испания
4 нояб. 2012, 18:00 МСК
4.11.2012, 18:00 МСК
воскресенье
Карлос Веласко Карбальо
Карлос Веласко Карбальо
Главный Судья
Составы
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Айосе
Айосе
90
0
Марчена
Карлос Марчена
90
0
Зе Каштру
Зе Каштру
90
0
Лауре
Лауре
90
0
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
90
0
Домингес
Хуан Домингес
90
0
Гама
Бруно Гама
30'
30'
74
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
90
0
Рики
Рики
67
0
Пицци
Пицци
90
Запасные
0
Люкс
Герман Люкс
0
Айтами
Артилес Айтами
0
Эвалдо
Эвалдо
0
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
0
Сантуш
Андре Сантуш
0
Бодипо
Родольфо Бодипо
0
Оливейра
Нельсон Оливейра
Мальорка
мин
0
Ават
Дуду Ават
90
0
Жеромел
Педру Жеромел
90
0
Бигас
Педро Бигас
90
0
Консейсао
Андерсон Консейсао
90
0
Марти
Хосе Луис Марти
64
0
Пина
Томас Пина
90
0
Перейра
Мишель Перейра
58
0
Арисменди
Хавьер Арисменди
58
0
Касадесус
Виктор Касадесус
90
0
Нсуе
Эмилио Нсуе
90
0
Хемед
Томер Хемед
90
Запасные
0
Миньо
Рубен Миньо
0
Фонтас
Андреу Фонтас
0
Кевин
Кевин
0
Альфаро
Алехандро Альфаро
0
Мари
Пабло Мари
0
Дос Сантос
Джовани Дос Сантос
0
Фернандес
Марк Фернандес