Лас-Пальмас - Атлетик: 17 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас
1:0

Лас-Пальмас - Атлетик: 17 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Атлетик
Бильбао
Примера, 4 тур

Примера,

Испания
17 сент. 2017, 19:30 МСК
17.09.2017, 19:30 МСК
воскресенье
Пабло Гонсалес Фуэртес
Пабло Гонсалес Фуэртес
Главный Судья
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События

Матч окончен 1:0
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

09.02.2018 09 февр. 2018 пт 23:00
Атлетик
0 : 0
Лас-Пальмас
09.02.2018 09 февр. 2018 пт 23:00
Атлетик
0
Лас-Пальмас
0
17.09.2017 17 сент. 2017 вс 19:30
Лас-Пальмас
1 : 0
Атлетик
17.09.2017 17 сент. 2017 вс 19:30
Лас-Пальмас
1
Атлетик
0
14.04.2017 14 апр. 2017 пт 21:45
Атлетик
5 : 1
Лас-Пальмас
14.04.2017 14 апр. 2017 пт 21:45
Атлетик
5
Лас-Пальмас
1
28.11.2016 28 нояб. 2016 пн 22:45
Лас-Пальмас
3 : 1
Атлетик
28.11.2016 28 нояб. 2016 пн 22:45
Лас-Пальмас
3
Атлетик
1
08.05.2016 08 мая 2016 вс 18:00
Лас-Пальмас
0 : 0
Атлетик
08.05.2016 08 мая 2016 вс 18:00
Лас-Пальмас
0
Атлетик
0
03.01.2016 03 янв. 2016 вс 20:15
Атлетик
2 : 2
Лас-Пальмас
03.01.2016 03 янв. 2016 вс 20:15
Атлетик
2
Лас-Пальмас
2

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