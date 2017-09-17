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Лас-Пальмас VS Атлетик
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Лас-Пальмас - Атлетик: 17 сентября 2017 смотреть онлайн
Матч завершен
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас
1:0
Лас-Пальмас - Атлетик: 17 сентября 2017 смотреть онлайн
Матч завершен
Атлетик
Бильбао
Примера, 4 тур
Примера,
Испания
17 сент. 2017, 19:30 МСК
17.09.2017, 19:30 МСК
воскресенье
Пабло Гонсалес Фуэртес
Пабло Гонсалес Фуэртес
Главный Судья
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События
Матч окончен 1:0
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
09.02.2018
09 февр. 2018
пт
23:00
Атлетик
0 : 0
Лас-Пальмас
09.02.2018
09 февр. 2018
пт
23:00
Атлетик
0
Лас-Пальмас
0
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
19:30
Лас-Пальмас
1 : 0
Атлетик
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
19:30
Лас-Пальмас
1
Атлетик
0
14.04.2017
14 апр. 2017
пт
21:45
Атлетик
5 : 1
Лас-Пальмас
14.04.2017
14 апр. 2017
пт
21:45
Атлетик
5
Лас-Пальмас
1
28.11.2016
28 нояб. 2016
пн
22:45
Лас-Пальмас
3 : 1
Атлетик
28.11.2016
28 нояб. 2016
пн
22:45
Лас-Пальмас
3
Атлетик
1
08.05.2016
08 мая 2016
вс
18:00
Лас-Пальмас
0 : 0
Атлетик
08.05.2016
08 мая 2016
вс
18:00
Лас-Пальмас
0
Атлетик
0
03.01.2016
03 янв. 2016
вс
20:15
Атлетик
2 : 2
Лас-Пальмас
03.01.2016
03 янв. 2016
вс
20:15
Атлетик
2
Лас-Пальмас
2
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