Краснодар-2 - Кубань: 23 октября 2021 смотреть онлайн

Краснодар-2
Краснодар
-:-

Краснодар-2 - Кубань: 23 октября 2021 смотреть онлайн

Кубань
Краснодар
ФНЛ, 19 тур

ФНЛ,

19 тур

Россия
23 окт. 2021, -:- МСК
23.10.2021, -:- МСК
суббота
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Краснодар-2
мин
-
Бородин
Сергей Бородин
-
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов
-
Сперцян
Эдуард Сперцян
-
Апеков
Руслан Апеков
Главный тренер
Артем Куликов

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