Косово - Грузия: 12 октября 2021 смотреть онлайн

Косово
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Косово - Грузия: 12 октября 2021 смотреть онлайн

Грузия
Отбор ЧМ. Европа, 8 тур

Отбор ЧМ. Европа,

8 тур
12 окт. 2021, 21:45 МСК
12.10.2021, 21:45 МСК
вторник
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Предварительный состав

Косово
мин
1
Уйкани
Самир Уйкани
14
Бериша
Валон Бериша
5
Шала
Херолинд Шала
-
Хадергьонай
Флоран Хадергьонай
9
Целина
Берсант Целина
13
Ррахмани
Амир Ррахмани
15
Войвода
Мергим Войвода
-
Мурики
Ведат Мурики
20
Кастрати
Лирим Кастрати
22
Жегрова
Эдон Жегрова
12
Мурич
Арьянет Мурич
-
Кастрати
Лирим Кастрати
Запасные
16
Бекай
Висар Бекай
-
3
Алити
Фидан Алити
-
4
Тачи
Арменд Тачи
-
6
Криэциу
Хекуран Криэциу
-
6
Рашкай
Анель Рашкай
-
21
Нухиу
Атдхе Нухиу
-
11
Рашани
Эльбасан Рашани
-
18
Хасани
Флорент Хасани
-
Грузия
мин
1
Лория
Георгий Лория
5
Гиорбелидзе
Гурам Гиорбелидзе
4
Кашия
Гурам Кашия
23
Двали
Лаша Двали
13
Чабрадзе
Григол Чабрадзе
18
Кварацхелия
Хвича Кварацхелия
7
Канкава
Джаба Канкава
16
Квеквескири
Ника Квеквескири
6
Абурджания
Георгий Абурджания
9
Лобжанидзе
Саба Лобжанидзе
11
Квилитая
Георгий Квилитая
Запасные
12
Мамардашвили
Гиорги Мамардашвили
-
17
Купатадзе
Лазари Купатадзе
-
14
Григалава
Гиа Григалава
-
2
Какабадзе
Отар Какабадзе
-
3
Табидзе
Джемал Табидзе
-
21
Гвилия
Валериан Гвилия
-
20
Джигаури
Джамбул Джигаури
-
10
Китеишвили
Отар Китеишвили
-
19
Шенгелия
Леван Шенгелия
-
15
Беридзе
Гиорги Беридзе
-
22
Микаутадзе
Жорж Микаутадзе
-
8
Зивзивадзе
Буду Зивзивадзе
-

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