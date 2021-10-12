Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Артем Дзюба
Лионель Месси
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Сердар Азмун
Александр Кокорин
Месут Озил
Александр Головин
Квинси Промес
Федор Чалов
Ивица Олич
Россия
Мальта
США
Белоруссия
Норвегия
Австралия
Непал
Сан-Марино
Нидерланды
Швеция
Бразилия
Спартак
Манчестер Сити
ЦСКА
Ливерпуль
Барселона
Краснодар
Локомотив
Зенит
Реал
Ростов
Бавария
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Главная
Футбол
Матч-Центр
Отбор ЧМ. Европа
Косово VS Грузия
Поделиться:
Косово - Грузия: 12 октября 2021 смотреть онлайн
Косово
-:-
Косово - Грузия: 12 октября 2021 смотреть онлайн
Грузия
Отбор ЧМ. Европа, 8 тур
Отбор ЧМ. Европа,
8 тур
12 окт. 2021, 21:45 МСК
12.10.2021, 21:45 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Косово
мин
1
Уйкани
Самир Уйкани
14
Бериша
Валон Бериша
5
Шала
Херолинд Шала
-
Хадергьонай
Флоран Хадергьонай
9
Целина
Берсант Целина
13
Ррахмани
Амир Ррахмани
15
Войвода
Мергим Войвода
-
Мурики
Ведат Мурики
20
Кастрати
Лирим Кастрати
22
Жегрова
Эдон Жегрова
12
Мурич
Арьянет Мурич
-
Кастрати
Лирим Кастрати
Запасные
16
Бекай
Висар Бекай
-
3
Алити
Фидан Алити
-
4
Тачи
Арменд Тачи
-
6
Криэциу
Хекуран Криэциу
-
6
Рашкай
Анель Рашкай
-
21
Нухиу
Атдхе Нухиу
-
11
Рашани
Эльбасан Рашани
-
18
Хасани
Флорент Хасани
-
Грузия
мин
1
Лория
Георгий Лория
5
Гиорбелидзе
Гурам Гиорбелидзе
4
Кашия
Гурам Кашия
23
Двали
Лаша Двали
13
Чабрадзе
Григол Чабрадзе
18
Кварацхелия
Хвича Кварацхелия
7
Канкава
Джаба Канкава
16
Квеквескири
Ника Квеквескири
6
Абурджания
Георгий Абурджания
9
Лобжанидзе
Саба Лобжанидзе
11
Квилитая
Георгий Квилитая
Запасные
12
Мамардашвили
Гиорги Мамардашвили
-
17
Купатадзе
Лазари Купатадзе
-
14
Григалава
Гиа Григалава
-
2
Какабадзе
Отар Какабадзе
-
3
Табидзе
Джемал Табидзе
-
21
Гвилия
Валериан Гвилия
-
20
Джигаури
Джамбул Джигаури
-
10
Китеишвили
Отар Китеишвили
-
19
Шенгелия
Леван Шенгелия
-
15
Беридзе
Гиорги Беридзе
-
22
Микаутадзе
Жорж Микаутадзе
-
8
Зивзивадзе
Буду Зивзивадзе
-
Новости
Македония впервые на Евро. Там все еще Пандев и стадион имени погибшего певца
#Грузия
12 ноября 2020, 21:55
Русские и грузины не встречались 17 лет. Треть срока – запрет УЕФА и ФИФА из-за военного конфликта
#политика
31 августа 2020, 18:48
Почему многие страны не признают Косово (например, Россия), но их сборная играет? И почему играет так хорошо!
#Косово
11 сентября 2019, 14:48
Заруба Англии и Косово – важные 5:3, которые мы запомним надолго
#Косово
11 сентября 2019, 00:05
Лучший троллинг от судьи: одним движением заставил возмущенного игрока смеяться
#Косово
20 июня 2019, 13:00
Сербия возмутилась флагом Косово на стадионе «Ахмата». Клуб убрал, хотя его игрок официально выступает за эту сборную
#Ахмат
05 апреля 2019, 19:04
#
Новости матча
Саньоль возглавил сборную Грузии
15 февраля, 20:19
Северная Македония впервые сыграет на чемпионате Европы
12 ноября 2020, 21:51
Игрок сборной Грузии забил пять пенальти в 2020 году. До этого – пять за всю карьеру
1
08 октября 2020, 20:17
1
Косово – новая топ-сборная: не проигрывает 15 матчей, почти всегда забивает, прессует Англию
07 сентября 2019, 20:43