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Легкая атлетика
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Отбор ЧМ. Европа
Казахстан VS Босния и Герцеговина
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Казахстан - Босния и Герцеговина: 09 октября 2021 смотреть онлайн
Казахстан
-:-
Казахстан - Босния и Герцеговина: 09 октября 2021 смотреть онлайн
Босния и Герцеговина
Отбор ЧМ. Европа, 7 тур
Отбор ЧМ. Европа,
7 тур
9 окт. 2021, 16:00 МСК
9.10.2021, 16:00 МСК
суббота
Составы
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Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Казахстан
мин
23
Логвиненко
Юрий Логвиненко
12
Покатилов
Стас Покатилов
8
Тагыберген
Асхат Тагыберген
-
Аимбетов
Абат Аимбетов
23
Щеткин
Алексей Щеткин
19
Досмагамбетов
Тимур Досмагамбетов
21
Бейсебеков
Абзал Бейсебеков
-
Вороговский
Ян Вороговский
22
Марочкин
Александр Марочкин
-
Абикен
Айбол Абикен
3
Алип
Нуралы Алип
Запасные
12
Непогодов
Дмитрий Непогодов
-
3
Эрланов
Темирлан Эрланов
-
13
Керимжанов
Олжас Керимжанов
-
15
Мирошниченко
Дмитрий Мирошниченко
-
14
Перцух
Юрий Перцух
-
20
Хижниченко
Сергей Хижниченко
-
14
Жангылышбай
Токтар Жангылышбай
-
20
Федин
Максим Федин
-
Босния и Герцеговина
мин
11
Джеко
Эдин Джеко
-
Пьянич
Миралем Пьянич
12
Сехич
Ибрахим Сехич
19
Стеванович
Мирослав Стеванович
20
Цимирот
Гойко Цимирот
19
Крунич
Раде Крунич
2
Цивич
Элдар Цивич
10
Гояк
Амер Гояк
16
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
4
Тодорович
Дарко Тодорович
17
Саничанин
Синиша Саничанин
Запасные
1
Васили
Никола Васили
-
22
Пирич
Кенан Пирич
-
5
Колашинац
Сеад Колашинац
-
3
Ахмедходзич
Анель Ахмедходзич
-
19
Ципетич
Бранимир Ципетич
-
17
Михоевич
Марко Михоевич
-
6
Хаджиахметович
Амир Хаджиахметович
-
23
Дулевич
Харис Дулевич
-
20
Лончар
Стипе Лончар
-
11
Превляк
Смаил Превляк
-
23
Демирович
Эрмедин Демирович
-
8
Менало
Лука Менало
-
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