Босния и Герцеговина - Казахстан: 07 сентября 2021 смотреть онлайн

Босния и Герцеговина
-:-

Босния и Герцеговина - Казахстан: 07 сентября 2021 смотреть онлайн

Казахстан
Отбор ЧМ. Европа, 6 тур

Отбор ЧМ. Европа,

6 тур
7 сент. 2021, 21:45 МСК
7.09.2021, 21:45 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Босния и Герцеговина
мин
11
Джеко
Эдин Джеко
-
Пьянич
Миралем Пьянич
12
Сехич
Ибрахим Сехич
19
Стеванович
Мирослав Стеванович
20
Цимирот
Гойко Цимирот
19
Крунич
Раде Крунич
2
Цивич
Элдар Цивич
10
Гояк
Амер Гояк
16
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
4
Тодорович
Дарко Тодорович
17
Саничанин
Синиша Саничанин
Запасные
1
Васили
Никола Васили
-
22
Пирич
Кенан Пирич
-
5
Колашинац
Сеад Колашинац
-
3
Ахмедходзич
Анель Ахмедходзич
-
19
Ципетич
Бранимир Ципетич
-
17
Михоевич
Марко Михоевич
-
6
Хаджиахметович
Амир Хаджиахметович
-
23
Дулевич
Харис Дулевич
-
20
Лончар
Стипе Лончар
-
11
Превляк
Смаил Превляк
-
23
Демирович
Эрмедин Демирович
-
8
Менало
Лука Менало
-
Казахстан
мин
23
Логвиненко
Юрий Логвиненко
12
Покатилов
Стас Покатилов
8
Тагыберген
Асхат Тагыберген
-
Аимбетов
Абат Аимбетов
23
Щеткин
Алексей Щеткин
19
Досмагамбетов
Тимур Досмагамбетов
21
Бейсебеков
Абзал Бейсебеков
-
Вороговский
Ян Вороговский
22
Марочкин
Александр Марочкин
-
Абикен
Айбол Абикен
3
Алип
Нуралы Алип
Запасные
12
Непогодов
Дмитрий Непогодов
-
3
Эрланов
Темирлан Эрланов
-
13
Керимжанов
Олжас Керимжанов
-
15
Мирошниченко
Дмитрий Мирошниченко
-
14
Перцух
Юрий Перцух
-
20
Хижниченко
Сергей Хижниченко
-
14
Жангылышбай
Токтар Жангылышбай
-
20
Федин
Максим Федин
-

Новости

Гол мечты. Казахи жахнули прямо с центра поля, просто разыграв мяч 🔥
#Айбол Абикен
15 ноября 2020, 22:54
Насвай в тюбике, капельницы, договорняки, внук Назарбаева. Как устроен футбол Казахстана изнутри
3
#чемпионат Казахстана
09 июня 2020, 10:15
3
Забить впервые за два года и дико кайфовать от этого. В этом все Сан-Марино
#Сан-Марино
17 ноября 2019, 01:44
Матчи России в Калининграде – скука. Один гол ничего не меняет
#Россия
09 сентября 2019, 23:50
Меркель не попал в сборную России, а теперь удивляет в Казахстане
#Евро-2020 (квалификация)
21 марта 2019, 19:45
# Новости матча
Финал Кубка Казахстана – жара! Удаления, драки, голы на последних минутах
06 октября 2019, 16:54