КАМАЗ - СКА-Хабаровск: 31 июля 2021 смотреть онлайн

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КАМАЗ - СКА-Хабаровск: 31 июля 2021 смотреть онлайн

СКА-Хабаровск
Хабаровск
ФНЛ, 4 тур

ФНЛ,

4 тур

Россия
31 июля 2021, -:- МСК
31.07.2021, -:- МСК
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Предварительный состав

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СКА-Хабаровск
мин
93
Городовой
Алексей Городовой
10
Никифоров
Владислав Никифоров
5
Эммерсон
Эммерсон
51
Грачев
Глеб Грачев
31
Большаков
Кирилл Большаков
27
Мануйлов
Роман Мануйлов
20
Колесниченко
Кирилл Колесниченко
33
Квеквескири
Ираклий Квеквескири
24
Мартусевич
Максим Мартусевич
9
Георгиевский
Святослав Георгиевский
37
Булия
Эдуард Булия
Запасные
50
Сугробов
Владимир Сугробов
-
35
Илик
Василий Илик
-
48
Тарадуда
Денис Тарадуда
-
8
Малеев
Артемий Малеев
-
18
Иванков
Даниил Иванков
-
30
Першин
Юрий Першин
-
11
Базелюк
Константин Базелюк
-
72
Батютин
Андрей Батютин
-
92
Барков
Дмитрий Барков
-
19
Брагин
Владислав Брагин
-
Главный тренер
Сергей Юран

Прошлые матчи

12.03.2016 12 марта 2016 сб 13:00
КАМАЗ
0 : 2
СКА-Хабаровск
12.03.2016 12 марта 2016 сб 13:00
КАМАЗ
0
СКА-Хабаровск
2
17.08.2015 17 авг. 2015 пн 12:00
СКА-Хабаровск
4 : 0
КАМАЗ
17.08.2015 17 авг. 2015 пн 12:00
СКА-Хабаровск
4
КАМАЗ
0
27.05.2012 27 мая 2012 вс 7:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
КАМАЗ
27.05.2012 27 мая 2012 вс 7:00
СКА-Хабаровск
2
КАМАЗ
0
12.08.2011 12 авг. 2011 пт 11:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
КАМАЗ
12.08.2011 12 авг. 2011 пт 11:00
СКА-Хабаровск
1
КАМАЗ
1
07.04.2011 07 апр. 2011 чт 17:00
КАМАЗ
0 : 0
СКА-Хабаровск
07.04.2011 07 апр. 2011 чт 17:00
КАМАЗ
0
СКА-Хабаровск
0
21.08.2010 21 авг. 2010 сб 11:00
СКА-Хабаровск
0 : 2
КАМАЗ
21.08.2010 21 авг. 2010 сб 11:00
СКА-Хабаровск
0
КАМАЗ
2
18.04.2010 18 апр. 2010 вс 17:00
КАМАЗ
1 : 1
СКА-Хабаровск
18.04.2010 18 апр. 2010 вс 17:00
КАМАЗ
1
СКА-Хабаровск
1
04.11.2009 04 нояб. 2009 ср 14:00
КАМАЗ
3 : 1
СКА-Хабаровск
04.11.2009 04 нояб. 2009 ср 14:00
КАМАЗ
3
СКА-Хабаровск
1
09.07.2009 09 июля 2009 чт 11:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
КАМАЗ
09.07.2009 09 июля 2009 чт 11:00
СКА-Хабаровск
0
КАМАЗ
0
14.10.2008 14 окт. 2008 вт 11:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
КАМАЗ
14.10.2008 14 окт. 2008 вт 11:00
СКА-Хабаровск
0
КАМАЗ
1
24.06.2008 24 июня 2008 вт 17:00
КАМАЗ
2 : 0
СКА-Хабаровск
24.06.2008 24 июня 2008 вт 17:00
КАМАЗ
2
СКА-Хабаровск
0

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