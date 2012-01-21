Матч завершен
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
0:0
Матч завершен
Вердер
Бремен
Бундеслига, 18 тур

Бундеслига,

18 тур

Германия
21 янв. 2012, 20:30 МСК
21.01.2012, 20:30 МСК
суббота
Составы
Кайзерслаутерн
мин
0
Трапп
Кевин Трапп
90
0
Бугера
Александер Бугера
90
0
Шимунек
Ян Шимунек
90
0
Родней
Родней
90
0
Дик
Флориан Дик
90
0
Де Вит
Пьер Де Вит
90
0
Тифферт
Кристиан Тифферт
87
0
Шахан
Олкай Шахан
90
0
Фортунис
Константинос Фортунис
63
0
Куемаха
Дорже Куемаха
90
0
Сверчок
Якуб Сверчок
90
Запасные
0
Зиппель
Тобиас Зиппель
0
Йессен
Леон Йессен
0
Амедик
Мартин Амедик
0
Кирх
Оливер Кирх
0
Сукута-Пазу
Ричард Сукута-Пазу
0
Йоргенсен
Николай Йоргенсен
0
Немец
Адам Немец
Вердер
мин
0
Визе
Тим Визе
90
0
Шмитц
Лукас Шмитц
90
0
Предль
Себастьян Предль
29
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Игньевски
Александар Игньевски
90
0
Фритц
Клеменс Фритц
90
0
Баргфреде
Филипп Баргфреде
90
0
Экичи
Мехмет Экичи
90
0
Трибулл
Том Трибулл
90
0
Писарро
Клаудио Писарро
90
0
Розенберг
Маркус Розенберг
90
Запасные
0
Фандер
Кристиан Фандер
0
Сильвестр
Микаэль Сильвестр
0
Хартерц
Флориан Хартерц
0
Арнаутович
Марко Арнаутович
0
Фуллкруг
Никлас Фуллкруг