Матч завершен
Фортуна
Дюссельдорф
Хеннингс 38
Томми 90
2:1
Матч завершен
Унион
Берлин
Паренсен 48
Бундеслига, 17 тур

Бундеслига,

17 тур

Германия
22 дек. 2019, 17:30 МСК
22.12.2019, 17:30 МСК
воскресенье
Составы
Фортуна
мин
29
Зуттнер
Маркус Зуттнер
90
28
Хеннингс
Рувен Хеннингс
38'
38'
90
6
Моралес
Альфредо Моралес
90
25
Циммерманн
Маттиас Циммерманн
90
7
Финк
Оливер Финк
90
13
Бодзек
Адам Бодзек
90
3
Хоффманн
Андре Хоффманн
90
5
Айхан
Каан Айхан
90
9
Ковнацки
Давид Ковнацки
90
24
Стеффен
Зак Стеффен
90
27
Ампома
Нана Ампома
90
Запасные
33
Кастенмайер
Флориан Кастенмайер
26
Контенто
Диего Контенто
39
Циммер
Жан Циммер
32
Бормут
Робин Бормут
18
Пледль
Томас Пледль
23
Гисельман
Нико Гисельман
15
Томми
Эрик Томми
90'
8
Баркок
Аймен Баркок
14
Офори
Келвин Офори
Унион
мин
34
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
28
Триммель
Кристофер Триммель
90
5
Фридрих
Марвин Фридрих
90
30
Андрих
Роберт Андрих
90
1
Гикевич
Рафал Гикевич
90
32
Ингвартсен
Маркус Ингвартсен
90
19
Хюбнер
Флориан Хюбнер
90
10
Андерссон
Себастьян Андерссон
90
15
Бюлтер
Мариус Бюлтер
90
25
Ленц
Кристофер Ленц
90
29
Паренсен
Михаэль Паренсен
48'
48'
90
Запасные
35
Николас
Мориц Николас
3
Суботич
Невен Суботич
24
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
23
Кроос
Феликс Кроос
11
Уджа
Энтони Уджа
9
Полтер
Себастьян Полтер
27
Бекер
Шеральдо Бекер
8
Меес
Йосуа Меес