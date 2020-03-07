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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Матч завершен
Эйбар
Эйбар
Бигас 90
1:2
Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Родригес 42
Кубо 78
Примера, 27 тур
Примера,
27 тур
Испания
7 марта 2020, 15:00 МСК
7.03.2020, 15:00 МСК
суббота
Хавьер Эстрада Фернандес
Хавьер Эстрада Фернандес
Главный Судья
Составы
Эйбар
мин
12
Диоп
Папакоули Диоп
57
15
Анхель
Хосе Анхель
90
21
Леон
Педро Леон
57
2
Орельяна
Фабиан Орельяна
90
9
Энрих
Серхио Энрих
90
3
Бигас
Педро Бигас
90'
90'
90
18
Арбилья
Анайц Арбилья
90
18
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
76
19
Шарлес
Шарлес
90
12
Оливейра
Паулу Оливейра
90
25
Дмитрович
Марко Дмитрович
90
Запасные
13
Родригес
Йоель Родригес
20
Робер
Робер
6
Альварес
Серхио Альварес
32
Эскаланте
Гонсало Эскаланте
10
Экспозито
Эдуардо Экспозито
16
де Бласис
Пабло де Бласис
17
Кике
Кике
Мальорка
мин
4
Райо
Антонио Райо
90
20
Седлар
Александар Седлар
90
17
Будимир
Анте Будимир
72
29
Эрнандес
Кучо Эрнандес
85
1
Рейна
Маноло Рейна
90
3
Лумор
Лумор
90
12
Баба
Иддрису Баба
90
14
Родригес
Дани Родригес
42'
42'
90
24
Вальент
Мартин Вальент
90
7
Посо
Алехандро Посо
90
26
Кубо
Такефуса Кубо
78'
78'
82
Запасные
1
Фабри
Фабри
2
Састре
Жоан Састре
10
Ки Сун-Юн
Ки Сун-Юн
23
Фебас
Алейш Фебас
11
Лаго Жуниор
Лаго Жуниор
6
Педраса
Марк Педраса
19
Чаваррия
Пабло Чаваррия