Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Родригес 4
Оливейра 75
2:1
Матч завершен
Эйбар
Эйбар
Оливейра 57
Примера, 1 тур

Примера,

1 тур

Испания
17 авг. 2019, 21:00 МСК
17.08.2019, 21:00 МСК
суббота
Марио Мелеро Лопес
Марио Мелеро Лопес
Главный Судья
Составы
Мальорка
мин
11
Лаго Жуниор
Лаго Жуниор
90
8
Севилья
Сальвадор Севилья
90
21
Райо
Антонио Райо
90
22
Будимир
Анте Будимир
65
1
Рейна
Маноло Рейна
90
2
Састре
Жоан Састре
86
3
Лумор
Лумор
90
12
Баба
Иддрису Баба
90
14
Родригес
Дани Родригес
4'
4'
90
23
Фебас
Алейш Фебас
74
24
Вальент
Мартин Вальент
90
Запасные
13
Парера
Микель Парера
20
Седлар
Александар Седлар
5
Кампос
Хиско Кампос
15
Гамес
Фран Гамес
19
Чаваррия
Пабло Чаваррия
17
Трайковски
Александар Трайковски
10
Алегрия
Алекс Алегрия
Эйбар
мин
4
Рамис
Иван Рамис
90
21
Леон
Педро Леон
90
14
Орельяна
Фабиан Орельяна
90
9
Энрих
Серхио Энрих
76
6
Альварес
Серхио Альварес
90
20
Робер
Робер
83
12
Оливейра
Паулу Оливейра
57'
75'
57'
75'
90
5
Эскаланте
Гонсало Эскаланте
32
1
Дмитрович
Марко Дмитрович
90
24
Техеро
Альваро Техеро
90
Запасные
13
Родригес
Йоель Родригес
3
Бигас
Педро Бигас
23
Арбилья
Анайц Арбилья
22
Инуи
Такаши Инуи
10
Экспозито
Эдуардо Экспозито
16
де Бласис
Пабло де Бласис
7
Кике
Кике