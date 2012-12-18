Эйбар - Малага: 18 декабря 2012 смотреть онлайн

Матч завершен
Эйбар
Эйбар
1:1
Первый матч 1:4

Эйбар - Малага: 18 декабря 2012 смотреть онлайн

Матч завершен
Малага
Малага
Кубок Испании, 1/8 финала

Кубок Испании,

1/8 финала

Испания
18 дек. 2012, 22:00 МСК
18.12.2012, 22:00 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Эйбар
мин
1
Дмитрович
Марко Дмитрович
20
Робер
Робер
23
Арбилья
Анайц Арбилья
12
Оливейра
Паулу Оливейра
16
де Бласис
Пабло де Бласис
11
Соареш
Рафа Соареш
14
Орельяна
Фабиан Орельяна
6
Альварес
Серхио Альварес
18
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
10
Экспозито
Эдуардо Экспозито
17
Кике
Кике
Запасные
13
Родригес
Йоель Родригес
-
15
Анхель
Хосе Анхель
-
3
Бигас
Педро Бигас
-
24
Техеро
Альваро Техеро
-
31
Куберо
Серхио Куберо
-
2
Бургос
Эстебан Бургос
-
8
Диоп
Папакоули Диоп
-
21
Леон
Педро Леон
-
22
Инуи
Такаши Инуи
-
9
Энрих
Серхио Энрих
-
7
Кике
Кике
-
19
Шарлес
Шарлес
-
Малага
мин
13
Прието
Андрес Прието
4
Эрнандес
Луис Эрнандес
3
Гонсалес
Диего Гонсалес
25
Ласен
Мехди Ласен
20
Кеко
Кеко
7
Итурра
Мануэль Итурра
22
Лестьенн
Максим Лестьенн
24
Ролан
Диего Ролан
17
Саксесс
Исаак Саксесс
26
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири
Запасные
1
Роберто
Роберто
-
21
Саму
Саму
-
19
Буэно
Альберто Буэно
-
12
Идейе
Браун Идейе
-

События

Матч окончен 1:1

Прошлые матчи

22.01.2018 22 янв. 2018 пн 23:00
Эйбар
1 : 1
Малага
22.01.2018 22 янв. 2018 пн 23:00
Эйбар
1
Малага
1
21.08.2017 21 авг. 2017 пн 23:00
Малага
0 : 1
Эйбар
21.08.2017 21 авг. 2017 пн 23:00
Малага
0
Эйбар
1
25.02.2017 25 февр. 2017 сб 22:45
Эйбар
3 : 0
Малага
25.02.2017 25 февр. 2017 сб 22:45
Эйбар
3
Малага
0
20.09.2016 20 сент. 2016 вт 21:00
Малага
2 : 1
Эйбар
20.09.2016 20 сент. 2016 вт 21:00
Малага
2
Эйбар
1
30.01.2016 30 янв. 2016 сб 20:15
Эйбар
1 : 2
Малага
30.01.2016 30 янв. 2016 сб 20:15
Эйбар
1
Малага
2
13.09.2015 13 сент. 2015 вс 21:30
Малага
0 : 0
Эйбар
13.09.2015 13 сент. 2015 вс 21:30
Малага
0
Эйбар
0
07.04.2015 07 апр. 2015 вт 23:00
Эйбар
1 : 0
Малага
07.04.2015 07 апр. 2015 вт 23:00
Эйбар
1
Малага
0
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 23:59
Малага
2 : 1
Эйбар
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 23:59
Малага
2
Эйбар
1
08.01.2013 08 янв. 2013 вт 21:30
Малага
4 : 1
Эйбар
08.01.2013 08 янв. 2013 вт 21:30
Малага
4
Эйбар
1
18.12.2012 18 дек. 2012 вт 22:00
Эйбар
1 : 1
Малага
18.12.2012 18 дек. 2012 вт 22:00
Эйбар
1
Малага
1

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