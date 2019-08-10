Матч завершен
Дижон
Дижон
Таварес 34
1:2
Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Амума 5
Аолу 11
Лига 1, 1 тур

Лига 1,

1 тур

Франция
10 авг. 2019, 21:00 МСК
10.08.2019, 21:00 МСК
суббота
Составы
Дижон
мин
25
Экюэль-Манга
Бруно Экюэль-Манга
90
7
Саммаритано
Фредерик Саммаритано
90
29
Жанно
Бенжамин Жанно
90
20
Амалфитано
Ромен Амалфитано
90
11
Таварес
Жулио Таварес
34'
34'
90
22
Ндонг
Дидье Ндонг
90
26
Чафик
Фуад Чафик
90
1
Рунарссон
Рунар Рунарссон
90
5
Кулибали
Сену Кулибали
90
2
Альфонс
Микаэль Альфонс
90
17
Бальде
Мама Бальде
90
Запасные
4
Агер
Наиф Агер
12
Лойодиче
Энцо Лойодиче
23
Кейта
Жюль Кейта
8
Сумаре
Бриан Сумаре
Сент-Этьен
мин
26
Дебюши
Матье Дебюши
90
16
Руффье
Стефан Руффье
90
24
Перрен
Лоик Перрен
90
7
Будебуз
Рияд Будебуз
90
6
М'Вила
Янн М'Вила
90
21
Амума
Ромен Амума
5'
5'
90
10
Хазри
Вахби Хазри
90
17
Аолу
Жан-Эде Аолу
11'
11'
90
13
Трауко
Мигель Трауко
90
20
Буанга
Денис Буанга
90
2
Мукуди
Ароль Мукуди
90
Запасные
30
Мулен
Жесси Мулен
23
Паленсия
Серхи Паленсия
18
Норден
Арно Норден
28
Юссуф
Зеду Юссуф
27
Берич
Роберт Берич
9
Диони
Луи Диони