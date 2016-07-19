Матч завершен
Црвена Звезда
Белград
Стекеленбург 11
Уилкшир 30
Стекеленбург 76
2:1
прошлый матч 2 : 1
Матч завершен
Валлетта
Валлетта
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
19 июля 2016, 21:30 МСК
19.07.2016, 21:30 МСК
вторник
Составы
Црвена Звезда
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
11'
76'
11', 76'
90
-
Уилкшир
Люк Уилкшир
30'
30'
90
8
Канга
Каку Гуелор Канга
85
Запасные
7
Руис
Джон Хайро Руис
Валлетта
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
-
Матеуш
Матеуш
90