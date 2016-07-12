Матч завершен
Валлетта
Валлетта
Стекеленбург 66
1:2
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Црвена Звезда
Белград
Хольмен 75
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
12 июля 2016, 21:00 МСК
12.07.2016, 21:00 МСК
вторник
Составы
Валлетта
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
66'
66'
90
1
Бонелло
Анри Бонелло
90
Црвена Звезда
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
-
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
-
Хольмен
Самуэль Хольмен
75'
75'
90
8
Канга
Каку Гуелор Канга
90
Запасные
7
Руис
Джон Хайро Руис