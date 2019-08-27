Матч завершен
Црвена Звезда
Белград
1:1
прошлый матч 2 : 2
Матч завершен
Янг Бойз
Берн
Набуан 82
Лига чемпионов, 4 раунд

Лига чемпионов,

4 раунд
27 авг. 2019, 22:00 МСК
27.08.2019, 22:00 МСК
вторник
Составы
Црвена Звезда
мин
10
Марин
Марко Марин
90
87
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
90
14
Боаки
Ричмонд Боаки
90
23
Родич
Милан Родич
90
82
Борян
Милан Борян
90
19
Милунович
Неманья Милунович
90
11
Гарсия
Матео Гарсия
90
5
Дегенек
Милош Дегенек
90
77
Гобельич
Марко Гобельич
90
29
Йованчич
Душан Йованчич
90
Запасные
1
Попович
Зоран Попович
6
Панков
Радован Панков
8
Иванич
Мирко Иванич
31
Набуан
Эль-Фарду Набуан
82'
9
Павков
Милан Павков
Янг Бойз
мин
28
Лустенбергер
Фабиан Лустенбергер
90
3
Соренсен
Фредерик Соренсен
90
17
Ассале
Рожер Ассале
90
23
Джанко
Сайди Джанко
90
18
Нсаме
Жан-Пьер Нсаме
90
8
Сьерро
Венсан Сьерро
90
20
Эбишер
Михел Эбишер
90
13
Нгамале
Муми Нгамале
90
26
фон Бальмус
Давид фон Бальмус
90
Запасные
1
Вельфли
Марко Вельфли
21
Гарсия
Улиссес Гарсия
14
Бюрги
Николас Бюрги
10
Сулеймани
Миралем Сулеймани
11
Гаудино
Джанлука Гаудино
99
Оаро
Гийом Оаро
16
Фасснахт
Кристиан Фасснахт