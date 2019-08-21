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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Янг Бойз
Берн
Ассале 7
Оаро 76
2:2
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Црвена Звезда
Белград
Дегенек 18
Гарсия 46
Лига чемпионов, 4 раунд
Лига чемпионов,
4 раунд
21 авг. 2019, 22:00 МСК
21.08.2019, 22:00 МСК
среда
Составы
Янг Бойз
мин
28
Лустенбергер
Фабиан Лустенбергер
90
35
Мартинс
Кристофер Мартинс
90
17
Ассале
Рожер Ассале
7'
7'
90
21
Гарсия
Улиссес Гарсия
90
18
Нсаме
Жан-Пьер Нсаме
90
8
Сьерро
Венсан Сьерро
90
20
Эбишер
Михел Эбишер
90
13
Нгамале
Муми Нгамале
90
26
фон Бальмус
Давид фон Бальмус
90
Запасные
1
Вельфли
Марко Вельфли
3
Соренсен
Фредерик Соренсен
23
Джанко
Сайди Джанко
14
Бюрги
Николас Бюрги
11
Гаудино
Джанлука Гаудино
99
Оаро
Гийом Оаро
76'
16
Фасснахт
Кристиан Фасснахт
Црвена Звезда
мин
10
Марин
Марко Марин
90
87
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
90
14
Боаки
Ричмонд Боаки
90
23
Родич
Милан Родич
90
82
Борян
Милан Борян
90
8
Иванич
Мирко Иванич
90
6
Панков
Радован Панков
90
11
Гарсия
Матео Гарсия
46'
46'
90
5
Дегенек
Милош Дегенек
18'
18'
90
77
Гобельич
Марко Гобельич
90
Запасные
1
Попович
Зоран Попович
30
Стойкович
Филип Стойкович
21
Шимич
Велько Шимич