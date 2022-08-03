Црвена Звезда

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|Запасные
|
1
Попович
Зоран Попович
-
|
77
Гобельич
Марко Гобельич
-
|
35
Жуниор
Секу Саного Жуниор
75
|
22
Николич
Велько Николич
-
|
38
Станкович
Никола Станкович
-
|
99
Омойджуанфо
Охи Омойджуанфо
-
|
55
Срнич
Славолюб Срнич
67
|
9
Павков
Милан Павков
69
|Главный тренер
|
Деян Станкович
|Главный тренер
|
Егише Меликян
События
Матч окончен 5:0
90'
Желтая карточка
Вторая желтая
90'
Желтая карточка
90'
Желтая карточка
89'
88'
Замена
88'
Замена
80'
Желтая карточка
ГОЛ! 5:0
77'
75'
ГОЛ! 4:0
70'
Замена
69'
Замена
67'
66'
Замена
57'
Замена
46'
Замена
Конец первого тайма (3:0)
ГОЛ! 3:0
44'
Желтая карточка
39'
ГОЛ! 2:0
33'
ГОЛ! 1:0
29'
Желтая карточка
25'
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