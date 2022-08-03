Црвена Звезда - Пюник: 03 августа 2022 смотреть онлайн
Матч завершен
Црвена Звезда
Белград
Букари 29
Кангва 33
Букари 44
Букари 70
Митрович 77
5:0
Первый матч 2:0

Црвена Звезда - Пюник: 03 августа 2022 смотреть онлайн

Матч завершен
Пюник
Ереван
Лига чемпионов, 3 раунд

Лига чемпионов,
3 авг. 2022, 21:45 МСК
3.08.2022, 21:45 МСК
среда
Cтадион Црвена Звезда
Црвена Звезда
Белград
Артур Соареш Диаш
Артур Соареш Диаш
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События

Матч окончен 5:0
90'
Желтая карточка
Михаил Коваленко
Вторая желтая
Милан Родич
90'
Желтая карточка
Милан Родич
90'
Желтая карточка
Славолюб Срнич
89'
88'
Замена
Неманья Младенович
Лука Юричич
88'
Замена
Геворг Наджарян
Евгений Кочук
80'
Желтая карточка
Александер Гонсалес
ГОЛ! 5:0
Стефан Митрович
77'
Замена
Секу Саного Жуниор
Каку Гуелор Канга
75'
ГОЛ! 4:0
Осман Букари
70'
Замена
Милан Павков
Александар Пешич
69'
Замена
Славолюб Срнич
Александар Катай
67'
66'
Замена
Урош Ненадович
Оганес Арутюнян
57'
Замена
Марьян Радески
Юсуф Отубанжо
46'
Замена
Александер Гонсалес
Давид Давидян
Конец первого тайма (3:0)
ГОЛ! 3:0
Осман Букари
44'
Желтая карточка
Александар Драгович
39'
ГОЛ! 2:0
Кингс Кангва
33'
ГОЛ! 1:0
Осман Букари
29'
Желтая карточка
Александар Катай
25'
Начало матча

Прошлые матчи

09.08.2022 09 авг. 2022 вт 20:00
Пюник
0 : 2
Црвена Звезда
09.08.2022 09 авг. 2022 вт 20:00
Пюник
0
Црвена Звезда
2

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