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|Запасные
|
1
Юрченко
Давид Юрченко
-
|
44
Аусси
Алан Аусси
79
|
0
Наджарян
Геворг Наджарян
78
|
8
Гарегинян
Юрий Гарегинян
78
|
0
Самбрано
Ренцо Самбрано
-
|
0
Радески
Марьян Радески
62
|
0
Младенович
Неманья Младенович
-
|
70
Ненадович
Урош Ненадович
-
|Главный тренер
|
Егише Меликян
|Главный тренер
|
Деян Станкович
События
Матч окончен 0:2
79'
Желтая карточка
Замена
79'
Замена
78'
Замена
78'
77'
Замена
64'
Замена
Замена
62'
60'
ГОЛ! 0:2
Конец первого тайма (0:1)
44'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 0:1
Желтая карточка
43'
33'
Желтая карточка
30'
ПЕНАЛЬТИ НЕ РЕАЛИЗОВАН
Желтая карточка
28'
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