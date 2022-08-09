Пюник - Црвена Звезда: 09 августа 2022 смотреть онлайн
Матч завершен
Пюник
Ереван
0:2
Первый матч 0:5

Пюник - Црвена Звезда: 09 августа 2022 смотреть онлайн

Матч завершен
Црвена Звезда
Белград
Канга 44
Павков 60
Лига чемпионов, 3 раунд

Лига чемпионов,
9 авг. 2022, 20:00 МСК
9.08.2022, 20:00 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Подробнее

События

Матч окончен 0:2
79'
Желтая карточка
Александар Драгович
Замена
Алан Аусси
Оганес Арутюнян
79'
Замена
Юрий Гарегинян
Антон Братков
78'
Замена
Геворг Наджарян
Артур Авагян
78'
77'
Замена
Славолюб Срнич
Каку Гуелор Канга
64'
Замена
Эль-Фарду Набуан
Александар Катай
Замена
Марьян Радески
Юсуф Отубанжо
62'
60'
ГОЛ! 0:2
Милан Павков
Конец первого тайма (0:1)
44'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 0:1
Каку Гуелор Канга
Желтая карточка
Артур Авагян
43'
33'
Желтая карточка
Страхинья Эракович
30'
ПЕНАЛЬТИ НЕ РЕАЛИЗОВАН
Александар Катай
Желтая карточка
Жуниньо
28'
Начало матча

Прошлые матчи

03.08.2022 03 авг. 2022 ср 21:45
Црвена Звезда
5 : 0
Пюник
03.08.2022 03 авг. 2022 ср 21:45
Црвена Звезда
5
Пюник
0

Новости

На развал Югославии повлияла драка на хорватском стадионе. Бобан ударил полицейского, а те сербские фанаты ушли на войну
#политика
Бывший игрок «Ростова» – под подозрением в жульничестве. Возможно, его мать умерла за четыре года до его официального рождения
#Гуэлор Канга
«Милан» из-за погасшего света сорвал матч Кубка чемпионов и был забанен на год. Так директор хитрил с переигровкой
#Милан
«Партизан» – «Црвена Звезда»: 16 тысяч на стадионе, файеры и игнор дистанции
#Кубок Сербии
Квалификация ЛЧ – праздник. 22 пенальти в Дании, четыре гола «Селтику», 3:3 в Киеве
#Лига чемпионов
# Новости матча
ПСВ, «Црвена Звезда» и еще 18 команд. Определились все участники третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
Все пары 1/16 финала плей-офф Лиги Европы
Где смотреть жеребьевку плей-офф Лиги Европы
У «Баварии» 12 побед подряд в Лиге чемпионов. Это новый рекорд
УЕФА перенес матч Лиги Европы из Армении на Кипр
«Црвена Звезда» – чемпион Сербии
Гляньте, как жарко проходит финал Кубка Сербии. Эффекты – прямо кино