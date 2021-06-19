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Кубок Америки
Чили VS Боливия
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Чили - Боливия: 19 июня 2021 смотреть онлайн
Матч завершен
Чили
1:0
Чили - Боливия: 19 июня 2021 смотреть онлайн
Матч завершен
Боливия
Кубок Америки, 2 тур
Кубок Америки,
2 тур
19 июня 2021, 0:01 МСК
19.06.2021, 0:01 МСК
суббота
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События
Матч окончен 1:0
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
19.06.2021
19 июня 2021
сб
0:01
Чили
1 : 0
Боливия
19.06.2021
19 июня 2021
сб
0:01
Чили
1
Боливия
0
09.06.2021
09 июня 2021
ср
4:30
Чили
1 : 1
Боливия
09.06.2021
09 июня 2021
ср
4:30
Чили
1
Боливия
1
Новости
Что сейчас с Марком Гонсалесом после ЦСКА. Перенес инфаркт и рекламировал парфюм Антонио Бандераса
#Марк Гонсалес
12 марта, 12:39
🐶 Футболист вынес собаку с поля. А потом приютил ее, когда узнал, что она попала в аварию
#Боливия
28 декабря 2020, 17:20
Есть стереотип: Боливия всех побеждает дома из-за гор. Это правда? Почему это разрешено? Как с этим бороться?
#Боливия
13 октября 2020, 13:37
Помните индейца с лого чилийского «Коло-Коло»? На самом деле это основатель, который умер от удара в живот на поле
#Коло-Коло
25 марта 2020, 15:21
Теперь у Месси война с южноамериканскими судьями
#Лионель Месси
07 июля 2019, 14:45
Никто не понял удаление Месси. Он просто толкнул соперника плечом, а судья показал красную
#Лионель Месси
07 июля 2019, 00:25
Как круто, что есть Чили! Опаздывает на матч, играет возрастным составом, выкидывает суперфаворита
#Кубок Америки
29 июня 2019, 04:40
#
Новости матча
Впервые с 2016 года в отборе на ЧМ за сборную Аргентины забил не Месси
14 октября 2020, 10:45
Роберто Фирмино забил два гола Боливии – столько же он забил в последних 24 матчах за «Ливерпуль»
10 октября 2020, 23:00
Сборная Перу вышла в финал Кубка Америки впервые за 44 года. Она разгромила Чили, ударив в 2 раза меньше по воротам
04 июля 2019, 10:55
Известны все пары 1/4 Кубка Америки. Там супервывеска Колумбия – Чили, а Бразилия будет мстить Парагваю
25 июня 2019, 03:48
Странный старт Кубка Америки: Бразилия в нетрадиционной форме, долго не могла забить, у Коутиньо дикая цифра по отборам
15 июня 2019, 10:17