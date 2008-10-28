Матч завершен
Бордо
Бордо
4:0
Матч завершен
Гавр
Гавр
Лига 1, 11 тур

Лига 1,

11 тур

Франция
28 окт. 2008, 23:00 МСК
28.10.2008, 23:00 МСК
вторник
Лионель Жаффредо
Лионель Жаффредо
Главный Судья
Составы