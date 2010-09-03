Армения - Ирландия: 03 сентября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Армения
0:1

Армения - Ирландия: 03 сентября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Ирландия
Чемпионат Европы, 1 тур

Чемпионат Европы,

1 тур
3 сент. 2010, 18:00 МСК
3.09.2010, 18:00 МСК
пятница
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Предварительный состав

Армения
мин
1
Юрченко
Давид Юрченко
9
Корян
Руслан Корян
-
Амбарцумян
Оганес Амбарцумян
5
Григорян
Артак Григорян
3
Ароян
Вараздат Ароян
-
Корян
Аршак Корян
13
Оганесян
Камо Оганесян
-
Восканян
Тарон Восканян
20
Карапетян
Александр Карапетян
-
Барсегян
Тигран Барсегян
-
Удо
Соломон Удо
Запасные
21
Григорян
Сероб Григорян
-
2
Восканян
Андраник Восканян
-
15
Ишханян
Айк Ишханян
-
14
Оганесян
Арман Оганесян
-
19
Мурадян
Карен Мурадян
-
18
Бичахчян
Ваган Бичахчян
-
6
Ангуло
Вбеймар Ангуло
-
Ирландия
мин
14
Хурихейн
Конор Хурихейн
12
Даффи
Шейн Даффи
19
Брэди
Робби Брэди
23
Рэндольф
Даррен Рэндольф
-
Лонг
Кевин Лонг
9
Коллинс
Джеймс Коллинс
12
Хорган
Дэрил Хорган
3
Мэннинг
Райан Мэннинг
15
О'Ши
Дара О'Ши
19
Кертис
Ронан Кертис
12
Найт
Джейсон Найт
Запасные
1
Траверс
Марк Траверс
-
16
Келлехер
Куивин Келлехер
-
3
Кларк
Киран Кларк
-
15
Кристи
Сайрус Кристи
-
21
Ленихэн
Даррах Ленихэн
-
19
Куллен
Джош Куллен
-
21
Бирн
Джек Бирн
-
19
Магуайр
Шон Магуайр
-
18
Перрот
Трой Перрот
-

События

Матч окончен 0:1

Прошлые матчи

11.10.2011 11 окт. 2011 вт 20:45
Ирландия
2 : 1
Армения
11.10.2011 11 окт. 2011 вт 20:45
Ирландия
2
Армения
1
03.09.2010 03 сент. 2010 пт 18:00
Армения
0 : 1
Ирландия
03.09.2010 03 сент. 2010 пт 18:00
Армения
0
Ирландия
1

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